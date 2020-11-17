Индекс Nikkei обновил максимум с 1991 года

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) во вторник открылись очередным ростом на фоне продолжающегося укрепления индексов в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте ТФБ.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций поднялся на 0,39%, до отметки 26 007,04 пункта, преодолев психологически важный барьер в 26 тыс. пунктов впервые с июня 1991 года.

Главным фактором роста стал подъем в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones накануне вырос на 1,32% на фоне оптимизма инвесторов, связанного с данными об эффективности вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.