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Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

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Украиной выполнены все структурные маяки для пересмотра программы с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой подчеркнул, что Украиной выполнены все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы с МВФ.

«Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до $2,1 млрд, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства», — отметил Зеленский в разговоре с Георгиевой, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

«На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — констатировал президент.

Зеленский указал, что последовательно поддерживает независимость Национального банка. Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета Украины на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

«Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что сегодня как никогда в Украине сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

Также Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

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Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы МВФ и начало работы миссии фонда станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

«Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ», — сказал он.

Директор-распорядитель МВФ Георгиева отметила, что работа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

МВФ, Владимир Зеленский
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