В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок

Норки на всех фермах в Дании, где был выявлен мутировавший коронавирус, уничтожены, контроль ситуации продолжается, сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства.

«Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет выявления COVID-19», — говорится в сообщении управления в Twitter.

На схеме, представленной на странице, видно, что речь идет о норках на 284 фермах, на 25 ситуация неясная — есть подозрения на коронавирус.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.