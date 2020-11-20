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Шмыгаль пообещал привести Украину в топ-30 рейтинга Doing Business

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Шмыгаль пообещал привести Украину в топ-30 рейтинга Doing Business

Среди ключевых ориентиров власти остается вхождение Укрины в топ-30 рейтинга Doing Business — среди шагов к этому премьер Денис Шмыгаль назвал, в частности, упрощение подключения к энергосетям, удешевление кредитных ресурсов и поддержку экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках.

Об этом он заявил во время выступления в онлайн-формате на ежегодном собрании Европейской Бизнес Ассоциации, передает Правительственный портал.

«Денис Шмыгаль отметил, что кроме антикризисной поддержки, которую правительство оказывает предпринимателям во время коронакризиса, в фокусе внимания остаются и стратегические шаги по улучшению бизнес-климата в Украине. Этому должен способствовать ряд реформ, которые уже запущены в этом году и обязательно будут продолжены в следующем», — говорится в сообщении.

«Чрезвычайно эффективно показала себя малая приватизация. Открытые аукционы без коррупционной составляющей, которые проходят сейчас, — выгодны и для государства, и для бизнеса», — сказал премьер.

По его словам, также важной сферой, где активно происходят изменения, остается цифровизация государственных услуг, а уже с 2021 год Украина станет полностью paperless в вопросах взаимоотношений с государством.

«Среди наших ключевых ориентиров остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business. Поэтому мы работаем по конкретным сферам. Упрощение подключения к энергосетям. Удешевление кредитных ресурсов. Поддержка экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках. Все это на повестке дня, и мы уже видим положительные сдвиги во всех этих сферах», — подчеркнул Шмыгаль.

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Напомним, предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Doing Business, Денис Шмыгаль
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