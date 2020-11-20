ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдовы подвела итоги прошедшего 15 ноября второго тура выборов президента и объявила их победителем главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Решение было принято на заседании комиссии в пятницу.
«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006», — сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.
Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий нынешнего президента Игоря Додона истекает 23 декабря.
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