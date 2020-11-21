Twitter передаст Байдену официальный аккаунт президента США

Администрация Twitter намерена передать контроль над официальной учетной записью президента США в этой социальной сети демократу Джозефу Байдену после его инаугурации, даже если действующий американский лидер Дональд Трамп не признает своего поражения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя соцсети Ника Пасилио.

Как он уточнил, таким же образом поступят и с примерно десятком других официальных аккаунтов администрации США. Twitter активно готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года", — приводит телеканал CNN заявление Пасилио. На 20 января следующего года намечена инаугурация нового американского лидера.

Трамп публикует свои заявления по большей части в личной учетной записи, а не в официальном аккаунте президента США.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее действующий президент не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.