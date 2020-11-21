США угрожают санкциями участникам проекта «Северный поток — 2»

Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве «Северного потока 2», и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.

«Этот трубопровод не состоится», — сказал немецкому агентству высокопоставленный представитель правительства США.

«США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти (из проекта)», — добавил собеседник агентства, не уточнив, о каких конкретно компаниях идет речь.

Представитель американского правительства также выразил мнение, что «Северный поток 2» является геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%.

Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.