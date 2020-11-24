Стоимость компании Tesla превысила 500 миллиардов долларов

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla превысила 500 миллиардов долларов на фоне продолжающегося ралли акций компании, которое помогло главе фирмы Илону Маску подняться на второе место в списке богатейших людей мира, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 по Киеву акции Tesla дорожали на 2,96%, до 537,31 доллара. Таким образом, капитализация компании достигла 509 миллиардов долларов.

Акции дорожают после того, как аналитик компании Wedbush повысил целевую цену по ним до 1 тысячи долларов. Ранее в ноябре сообщалось, что акции Tesla войдут в индекс широкого рынка S&P 500 в декабре. С начала ноября бумаги компании подорожали на 38%, с 388 долларов по состоянию на конец октября.

В результате ралли глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса (127,7 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос со 182 миллиардами долларов.