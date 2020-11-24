Во Львове развернули самую большую в стране реанимацию

Во Львове для лечения больных коронавирусом и пациентов с другими тяжелыми заболеваниями развернули самую большую в стране реанимацию. Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на директора Олега Самчука.

По словам врача, за год количество больничных коек увеличилось с 18 до 100.

«50 из них — для пациентов с COVID-19. И рядом с каждым — аппарат ИВЛ. Укомплектовать ими реанимацию было принципиально важно, и нам это удалось. Еще 50 коек — для пациентов с другими заболеваниями: политравмы, инсульты, инфаркты, сепсис и полиорганная недостаточность, а также состояния после тяжелых операций», — пояснил Самчук.

Сегодня в больнице в отделении интенсивной терапии находится 78 человек, 30 из которых — пациенты с коронавирусной инфекцией. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.