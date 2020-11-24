Губернатор Пенсильвании официально объявил о победе Байдена в этом штате

Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате — победителем объявлен демократ Джо Байден.
«Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис», — написал Вулф в Twitter.
«Хочу вновь поблагодарить официальные лица, которые провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории нашего штата и страны. Работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно», — добавил губернатор.
Таким образом, Байден получает 20 выборщиков от Пенсильвании, он выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тысяч голосов.
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