Губернатор Пенсильвании официально объявил о победе Байдена в этом штате

Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате — победителем объявлен демократ Джо Байден.

«Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис», — написал Вулф в Twitter.

«Хочу вновь поблагодарить официальные лица, которые провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории нашего штата и страны. Работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно», — добавил губернатор.

Таким образом, Байден получает 20 выборщиков от Пенсильвании, он выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тысяч голосов.