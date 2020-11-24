Помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда

Выплаты на помощь бизнесу, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.

Устенко отметил, что все анонсированные программы были обсуждены с Министром финансов и, при условии поддержки, будут профинансированы.

По словам советника президента, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.

Анонсированные меры частично касаются и карантина выходного дня, а по сроку охватывает «как период этого года, так, возможно, и в следующем».

Устенко также прокомментировал проблему с финансированием расходов Госказначейства. По его словам, «традиционно такая ситуация происходила и раньше, однако не в середине ноября, а в декабре».

Он отметил, что Минфин уже «активно работает в этом направлении».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.