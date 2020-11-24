Помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда

Выплаты на помощь бизнесу, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.
Устенко отметил, что все анонсированные программы были обсуждены с Министром финансов и, при условии поддержки, будут профинансированы.
По словам советника президента, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.
Анонсированные меры частично касаются и карантина выходного дня, а по сроку охватывает «как период этого года, так, возможно, и в следующем».
Устенко также прокомментировал проблему с финансированием расходов Госказначейства. По его словам, «традиционно такая ситуация происходила и раньше, однако не в середине ноября, а в декабре».
Он отметил, что Минфин уже «активно работает в этом направлении».
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016