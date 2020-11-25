Госдепартамент США начал процесс передачи власти команде Байдена

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдепартамент начал процесс передачи власти Джо Байдену.

"Сегодня (во вторник по времени Вашингтона – Ред.) мы начали процесс, посмотрим, каким было решение Управления общих служб (GSA), и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем поступать так, чтобы это сработало", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Накануне глава GSA Эмили Мерфи сообщила Байдену, что администрация готова начать официальный переходный процесс.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу GSA и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом отметил, что решение о том, кто будет следующим главой государства не находится в компетенции этого ведомства. И что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

Несмотря на это Белый дом тоже дал разрешение на предоставление кандидату в президенты США Джо Байдену доступа к письменному ежедневному президентскому брифингу, сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Сообщается, что день, когда Байден подучит первый такой документ, согласовывается.

Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.

Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.