Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы в Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. В Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, уже со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Однако, как отметил Саакашвили, ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. Это даст Украине «чуть-чуть денег», считает политик.

«Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. ...Просто с закрытыми глазами идем в пропасть. И это происходит в условиях, когда правительство практически не функционирует, как будто оно существует в параллельном мире», — сказал он.

В июне Саакашвили уже заявлял, что Украина находится на грани экономической катастрофы. Тогда в интервью Дмитрию Гордону он сказал, что к такому выводу он пришел, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда. «Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод», — говорил он.