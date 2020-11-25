Избранная президентом Молдовы Санду собирается встретиться с Зеленским

Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила, что первые встречи после вступления в должность проведет с лидерами соседних стран — Румынии и Украины.
«В первые две недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента Румынии Клауса Йоханниса. Также будет организована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказала Санду на брифинге в среду, передает Интерфакс.
Избранный президент отметила, что намерена сконцентрироваться на получении Молдовой помощи для преодоления эпидемиологического и экономического кризиса, которая будет заключаться «в предоставлении медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ, радиографии, недостающих лекарств, тестов, защитной одежды».
«В рамках проектов сотрудничества с ЕС и Румынией, буду вести обсуждения для обеспечения Молдовы вакциной против COVID-19 в самые скорейшие сроки», — сказала Санду.
Избранный президент назвала «позитивную внешнюю политику» первым из трех своих приоритетов в должности на краткосрочную перспективу. Два других — бюджетная политика и борьба с коррупцией. Она подчеркнула, что приложит усилия для того, чтобы «вывести Молдову из международной изоляции».
Санду считает, что уже «за первые две недели (после победы на выборах президента — Ред.) удалось вывести внешнюю политику РМ из комы».
«В ходе кампании я выступала за открытость, активность в международных отношениях, где Молдова должна вести себя достойно, а к ней — относиться с уважением, как того заслуживают граждане. Сделаю все возможное, чтобы Молдова имела хорошие, прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении, как с Востоком, так и с Западом», — подчеркнула Санду.
Ранее действующий президент Игорь Додон также говорил о «взвешенной внешней политике». При этом за четыре года на посту президента он ни разу не встречался с президентами соседних стран.
Во втором туре президентских выборов лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдовы Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Додон — 42,28%. В выборах приняло участие 1,65 млн. избирателей, что составляет 52,78% от списочного состава.
Президентские полномочия Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.
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