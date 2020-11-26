Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования

Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по закупке вакцин COVID-19, а также оборудования для медучреждений на сумму около $100 млн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около $100 млн. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений», — сказала чиновница, которую цитирует Интерфакс-Украина.
Шаталова отметила, что на средства ВБ реализовали проект контакт-центра Минздрава по COVID-19, а также завершается реализация проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей» стоимостью около $215 млн.
«В Виннице, например, строится новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии, при этом за средства Всемирного банка закупят оборудование, и центр полностью обустроят. На Волыни строятся 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий, в Днепропетровской области это реконструкция отделений «экстренки», диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медоборудования. В Закарпатской области — строительство реперфузионного центра и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медпомощи«,- сказала она.
По словам Шаталовой, во Львовской области создали шесть межрайонных центров для скрининга онкологии и онкопревенции. Для Полтавской области закупили большое количество кардиологического оборудования, оборудовали 35 автомобилей для сбора анализов. В Ривненской области — реконструкция 38 амбулаторий.
«В целом Всемирный банк совместно с Минздравом реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию», — подытожила замминистра.
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