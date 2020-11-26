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Помощь в 8 тысяч смогут получить наемные сотрудники с зарплатой до 30 тысяч грн

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Помощь в 8 тысяч смогут получить наемные сотрудники с зарплатой до 30 тысяч грн

Единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн смогут получить наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не мене трех месяцев назад.

Соответствующая инициатива содержится в президентском законопроекте о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина (4429), текст которого обнародован на сайте парламента.

Согласно документу, для получения такой помощи наемный сотрудник не должен работать по совместительству.

ФЛП для получения помощи на дату вступления в силу закона необходимо, в частности, уплатить в 2020 году ЕСВ за себя не менее чем за три месяца. При этом они не должны быть одновременно наемным сотрудником либо ФЛП, виды экономической деятельности которых не будут внесены в перечень, определенный Кабинетом министров.

Законопроект предлагает обязать граждан вернуть выплаченную им сумму в двойном размере за подачу неверной информации.

Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых. В документе также содержится инициатива о списании пени и штрафов в случае самостоятельной оплаты налогоплательщиком по основному платежу на протяжении шести месяцев после вступления закона в силу. Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.

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Согласно пояснительной записке, списание долга может коснуться 4 млн налогоплательщиков на сумму 1,3 млрд грн, а отсрочка уплаты налогов оценивается в 310 млн грн почти для 80 тыс. ФЛП. При этом списанию пени и штрафов не подлежат, в частности, начисления крупным налогоплательщикам, лицам, на которые распространяются судебные процедуры по банкротству, лицам с налоговым долгом по таможенным платежам и должникам по уплате санкций за нарушения в сфере ВЭД.

карантин, ФОП, ФЛП
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Четверг, 26 ноября 2020
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