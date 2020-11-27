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Украинцы стали чаще жаловаться на домашнее насилие

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В этом году, по сравнению с прошлым, полицейские получили на 54% больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на пресс-брифинге в Укринформе, посвященном проведению Всеукраинской информационной кампании «16 дней против насилия».

«В этом году, по сравнению с прошлым, полицейскими получено на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия, было составлено на 27% больше протоколов об административном правонарушении, было вынесено в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний и взято на учет на 22% больше обидчиков», — рассказала Павличенко.

По её словам, это является свидетельством не только изменения подходов в борьбе с домашним насилием, а также постоянного обучения подразделений МВД, привлечения разных подразделений к противодействию и предупреждению домашнего насилия из числа подразделений Национальной полиции, а также — свидетельством готовности общества открыто говорить на эту тему.

«Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19 ещё больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предупреждению и противодействию этому явлению», — добавила Павличенко.

Она рассказала о мерах, которые применяют правоохранительные органы для противодействия домашнему насилию, в частности, увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.

По её словам, сегодня их 54 по всей стране. При этом, заметила Павличенко, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.

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В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Каждый год в этот день в разных странах по всему миру начинается акция «16 дней против насилия».

Основная задача этой акции — привлечь внимание общественности к двум актуальным проблемам — предупреждению и противодействию домашнему насилию и торговли людьми, а также активизация деятельности государственных учреждений и общественных организаций для объединения усилий ради защиты прав человека.

полиция, насилие
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