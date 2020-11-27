В Украине зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован новый рекорд в 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 843 человека, умерли 192 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 069 человек; летальных случаев — 192; выздоровело — 8 843 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Накануне, 26 ноября в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд в 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; 25 ноября сообщалось о 13 882 новых случаях инфицирования; 24 ноября медики зафиксировали 12 287 больных, 23 ноября сообщалось о 10 945 случаях инфицирования.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 693 407 человек, 11 909 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 326 238 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г.Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
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