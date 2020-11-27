В Минфине обещают не принимать бюджет «под елочку»

В Министерстве финансов склоняются к тому, что бюджет на 2021 год будет принят до середины декабря, и не рассматривают вариант, что это будет «под елочку».
Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«В этом году это (принятие бюджета в новогоднюю ночь — ред.) невозможно по одной простой причине, что у нас сессионной является следующая неделя и еще одна в середине декабря. Если говорить, что елка в середине декабря, то можно сказать, что и „под елочку“. Но вариантов, что это будет „под елочку“ в конце года, я не вижу даже теоретически», — сказал Марченко.
Напомним, 26 ноября Кабинет Министров утвердил ко второму чтению проект Государственного бюджета Украины на 2021 год и направил его на рассмотрение Верховной Рады.
В объяснительной записке отмечается, что доходы государственного бюджета на 2021 год в проекте, который был разработан ко второму чтению, составляют около 1,08 трлн грн, на 20,9 млрд грн больше, чем в проекте к первому чтению. Такое увеличение аргументируется учетом предложений, которые предусматривают, в частности, увеличение поступлений от налога на прибыль (на 1,0 млрд грн) и НДС от произведенных в Украине товаров (на 6,40 млрд грн).
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