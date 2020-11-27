В украинских поездах снова будут продавать чай и кофе

С 1 декабря 2020 года «Укрзализныця» возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции — такое решение приняли из-за многочисленных обращений и пожеланий пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
При этом, компания будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами.
«Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл. Цена услуги для пассажиров не изменится: по-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн», — говорится в сообщении.
Сообщается, что для удобства пассажиров в поездах будет реализовываться другая продукция в индивидуальном упаковке: печенье, вафли, снеки и др.
В УЗ добавили, что прорабатывают возможность обеспечения пассажиров полноценным питанием во время путешествий.
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