Немецкий вирусолог считает, что в мире распространилась «итальянская», а не «китайская» мутация коронавируса

Известный в Германии вирусолог Александер Кекуле считает, что в мире сейчас распространилась «итальянская мутация» коронавируса нового типа. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

По мнению Кекуле, 99,5% всех случаев заражения коронавирусом связаны «с мутацией из Северной Италии». Как считает вирусолог, произошло «генетическое изменение» вируса, который стал «заразнее, чем изначальный уханьский вариант».

«Вирус, который сейчас свирепствует в мире, — это не вирус из китайского города Уханя. Это вирус из Северной Италии», — считает вирусолог. «Дело обстоит так, что вирус является вариантом того, который, собственно говоря, впервые появился в Северной Италии», — отметил Кекуле.

Кекуле отметил, что из-за того, что угрозу вируса не восприняли всерьез, а предупреждения ученых об опасности вируса были проигнорированы, вирусу удалось незаметно распространиться по всей Италии, мутировать и адаптироваться к организму человека.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.