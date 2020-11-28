Минздрав подведет итоги карантина выходного дня на следующей неделе

Министерство здравоохранения на следующей неделе проведет анализ результатов от внедрения в Украине карантина выходного дня.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сказал на брифинге 28 ноября.

«До какой степени мы придерживались всех карантинных мероприятий, в том числе карантина выходного дня, мы увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры, которые с начала введения именно таких карантинных ограничений действовали в нашей стране. Мы увидим, удалось ли нам сбить, действительно, эту ураганную динамику роста количества больных COVID-19. Сейчас предварительно мы видим, что все же, если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам немного удалось, действительно, остановить такой бешеный рост количества инфицированных. Но все же, будем откровенны, нам очень важно соблюдать до конца все противоэпидемические мероприятия, чего сейчас нам еще не хватает», — сказал министр.

Он отметил, что противоэпидемические мероприятия — самый действенный способ борьбы с эпидемией и ростом числа инфицированных.

«И здесь очень простая логика, очень простой механизм — COVID передается воздушно-капельным путем. И если люди между собой не контактируют, то снижаются риски инфицирования. И, как следствие, уменьшается количество людей, которые могут заболеть COVID-19. Очень важно именно придерживаться этих мероприятий. В эти выходные давайте их соблюдать», — призвал министр здравоохранения.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня — с 14 по 30 ноября. Согласно постановлению правительства, с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания — барах, ресторанах, кафе. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. В этот период закрыты торгово-развлекательные центры и другие учреждения развлекательной сферы, учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия. На территории всей страны установлены ограничения оранжевого уровня.

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 16 294 новых случая заражения коронавирусом.