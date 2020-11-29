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Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

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Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера

Актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», умер в возрасте 85 лет в Великобритании. Об этом сообщается на странице агентства Bowington Management в Facebook, представляющего интересы актера.

«С большой грустью мы вынуждены сообщить, что наш клиент Дэвид Проуз скончался вчера утром в возрасте 85 лет», — говорится в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается.

Дэвид Чарльз Проуз родился 1 июля 1935 года в Бристоле. В студенчестве он проявлял интерес к бодибилдингу и тяжелой атлетике. В 1962 году Проуз выиграл чемпионат Великобритании по тяжелой атлетике. Помимо этого, он представлял страну на соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх Британской империи и Содружества в 1962 году в городе Перт (Австралия).

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Проуз исполнил роль Дарта Вейдера в классической трилогии фильма «Звездные войны». Так как голос Проуза был недостаточно низким, роль Дарта Вейдера озвучивал Джеймс Эрл Джонс. Помимо прочего, Проуз получил известность благодаря ролям в таких картинах, как «Заводной апельсин» (1971), «В Помпеях» (1971), а также благодаря съемкам в фильмах ужасов.

Дарт Вейдер, Звездные войны, Дэвид Проуз
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