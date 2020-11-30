Венецианская комиссия объявила, когда обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского

Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении реформы Конституционного суда и борьбы с коррупцией на следующей неделе, после 7 декабря, сообщает пресс-служба Комиссии.
«В соответствии с запросом президента Украины от 25 ноября 2020 года о срочном заключении по конституционной ситуации, созданной постановлением Конституционного суда № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года, Венецианская комиссия подготовит два заключения, одно из которых касается механизмов противодействия коррупции, и второе, связанное с реформой Конституционного суда. После виртуальных встреч с властями и заинтересованными сторонами оба заключения будут опубликованы на неделе 7 декабря и впоследствии представлены на 125-м пленарном заседании (11–12 декабря 2020 года) для утверждения», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.
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