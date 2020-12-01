Украина рассчитывает получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году

Украина очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) и надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, об этом он сказал во время брифинга «Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу» во вторник.
«Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года», — сказал Таран, обращаясь к послам и военных атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.
По его словам, курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.
«Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе», — отметил министр.
Таран подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия РФ, являющиеся серьезным вызовом для международного мира и стабильности.
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