Войти
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
официально
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
позиция
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Украина рассчитывает получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году

343
Украина рассчитывает получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году

Украина очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) и надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, об этом он сказал во время брифинга «Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу» во вторник.

«Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года», — сказал Таран, обращаясь к послам и военных атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.

По его словам, курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

Читайте также: ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

«Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе», — отметил министр.

Таран подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия РФ, являющиеся серьезным вызовом для международного мира и стабильности.

НАТО, ПДЧ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 декабря 2020
Понедельник, 30 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Виктор Суслов
Виктор Суслов
экономист, министр экономики Украины (1997–1998)

Почему Украине не светит процветание

Весной этого года Верховная Рада провела секвестр бюджета-2020 и изменила параметры, в частности, увеличила размер планируемого дефицита почти до 8% (на сумму в 300 млрд гривен). Именно в этом кроется корень наших нынешних проблем – огромной дыры в бюджете. Наша власть явно погорячилась, когда, не имея надежных источников покрытия дефицита, утвердила его настолько большим.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016