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Украина получит вакцину от COVID-19 не раньше, чем через три месяца

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Украина получит вакцину от COVID-19 не раньше, чем через три месяца

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Об этом Степанов сказал сегодня на заседании парламента.

«Украина получит вакцину, около 8 млн доз по инициативе COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины — это конец первого — начало второго квартала», — отметил он.

Таким образом, Украина сможет получить вакцину в конце марта-апреле 2021 года.

По его словам, Украина также ведет переговоры с производителями, которые уже закончили испытания, о поставке вакцин.

В частности, Степанов заявил, что Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставка вакцины компании ожидается также в начале второго квартала.

При этом Степанов не уточнил количества доз, которые может поставить компания.

Министр добавил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, потому что она не прошла третьей стадии клинического испытания и ее не рекомендует ВОЗ.

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COVAX — механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинацию будут проводить людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот перечень.

Планируется, что будут использоваться продукты фирмы Astra Zeneca (Великобритания) — для 61 страны и Novavax (США) — для 92 стран.

вакцина, Максим Степанов
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