ЕС утвердит механизм санкций по правам человека 7 декабря

Главы МИД ЕС утвердят на видеоконференции 7 декабря механизм санкций за нарушения прав человека в третьих странах, однако он не будет носить имя Сергея Магнитского, или любого другого человека, а также не станет копией американского акта Магнитского. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в институтах ЕС.

«Министры примут 7 декабря санкционный механизм по правам человека, — заявил он. — Его название будет: «Рамочный санкционный механизм ЕС по нарушениям прав человека». Он не будет носить имя Магнитского или любого другого конкретного человека, он также не будет копировать американский акт Магнитского.

Источник пояснил, что эти санкции по сути ничем не будут отличаться от действующих в настоящий момент рестриктивных мер ЕС по правам человека в отношении отдельных государств, например, Белоруссии, Мьянмы, Ирана. Новый режим также предусматривает создание черного списка, всем фигурантам которого будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в ЕС должны быть заморожены. «Единственное отличие нового режима заключается в том, что с его помощью мы сможем наказывать нарушителей прав человека во всем мире, независимо от того, действуют ли в отношении их государств санкции ЕС или нет», — заключил европейский чиновник.

2 декабря этот санкционный режим согласовали послы государств Евросоюза. О разработке в ЕС европейского аналога акта Магнитского заявила в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Выступая в Европарламенте 15 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель предлагал назвать эти санкции именем Алексея Навального, однако эта идея не получила никакой поддержки.

Акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан являвшимся на тот момент американским президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия закона Магнитского на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии аналоги закона Магнитского были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.