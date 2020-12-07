Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает введение Евросоюзом нового режима санкций, направленного против нарушения прав человека, и надеется, что он станет эффективным инструментом наказания виновных, фигурирующих в ситуациях с Крымом и Донбассом.
В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника. Режим будет действовать только на территории Евросоюза.
«Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который сегодня был утвержден решением Совета ЕС... Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях... на временно оккупированных территориях Украины... РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым и на территории на востоке Украины с целью мониторинга ситуации с правами человека», — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в понедельник.
В МИД отметили, что проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и в Европе.
Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским «актом Магнитского».
Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.
Евросоюз уже обладает инструментами, позволяющими вводить санкции за нарушения прав человека. Однако действующие механизмы не носят глобальный характер и направлены на введение санкций, связанных с конкретной ситуацией в отдельных странах.
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