ЕС расширит список санкций за нарушение прав человека

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире.
Встреча глав МИД ЕС проходит в Брюсселе в понедельник.
«У нас будет видеоконференция с (Верховным комиссаром ООН по правам человека) Мишель Бачелет. Мы запустим стратегический диалог между ЕС и ООН по правам человека в мире. Мы вновь задействуем режим за нарушения прав человека. Об этом я сообщу после встречи, когда министры согласуют пакет (санкций)», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что в расширенный список могут добавить 11 физлиц и 4 организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи и Эритреи.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках этого нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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