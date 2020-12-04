В УЗ создали фейкового бота для пиара Жмака, использовав фото журналистки Тhe Times

Британская журналистка Тhe Times, писательница и соосновательница партии «Равные права женщин» Кетрин Маерс сообщила о том, что ее фото в Украине использует фейковый блогер. Об этом она написала в своём Twitter.
«Отдел странностей: кто-то в Украине использует мою фотографию в сообщениях и статьях, где „я“ указана как „блоггер“, окончивший Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Сфера интересов — логистика и транспорт Украины», — написала она, прикрепив соотвествующие скрины.
Фотография Маерс действительно использовалась на портале и «Матрица Свободы» и в блоге издания «Цензор.нет».
«Блогера» с лицом Маерс зовут «Елена Прагина» и все ее тексты посвящены пиару руководства «Укрзализныци».
«... Владимир Жмак теперь отдувается за безответственность, коррумпированность и даже глупость предыдущих руководителей УЗ», — пишет она в одном из блогов.
«Как Владимиру Жмаку и его команде удалось так существенно ускорить перевозку грузов железной дорогой? Этому способствовали как внешние, так и внутренние организационные факторы. Умение использовать любую сложившуюся ситуацию на благо компании говорит о профессионализме руководства», — отмечает несуществующий блоггер ещё в одном из своих текстов.
Более того, посты железнодорожного «эксперта» с лицом британской писательницы публиковались в украинских СМИ. Суть их сводилась к дискредитации требований профсоюза УЗ к Жмаку о выполнении отраслевого соглашения и погашении миллионных долгов по зарплате.
Добавим, что сегодня, после появления твита Катрин Мэер, фотографию у лже-блогера УЗ сменили на новую.
Напомним, в ЕС констатировали критическое состояние финансового состояния УЗ. Компания уже не в состоянии погашать свои долговые обязательства, при новом руководстве получила рекордный убыток в размере 12 млрд грн, а долг УЗ по зарплатам сотрудников составил 700 млн грн.
Спасти УЗ от банкротства и от действий грузинского топ-менеджмента в петиции на сайте КМУ призвали Шмыгаля и Авакова.
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