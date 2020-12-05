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В суде подтвердили решение о незаконности русского регионального языка в Одесской области

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В суде подтвердили решение о незаконности русского регионального языка в Одесской области

В Одесском окружном административном суде подтвердили информацию о принятом на заседании 3 декабря 2020 года решении о признании незаконным и недействительным решения Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятого в 2012 году.

Как сообщает пресс-служба суда, во время рассмотрения иска было установлено, что 15 августа 2012 года Одесский областной совет принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на основании положений закона «Об основах государственной языковой политики». Решением было определено, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространенным является русский язык как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, которые предусмотрены законодательством.

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«Однако 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал закон Украины „Об основах государственной языковой политики“ таким, что не соответствует Конституции Украины. Итак, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению», — указывается в сообщении на сайте суда.

Полный текст решения был обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

«Иск первого заместителя прокурора Одесской области ... в интересах государства к Одесскому областному совету ... о признании противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решения Одесского областного совета № 578 от 15 августа 2012 года „О мерах по имплементации положений закона Украины“ Об основах государственной языковой политики „на территории Одесской области“ — удовлетворить», — указывается в тексте документа.

Решение суда вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, если решение не было отменено, оно вступает в силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

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Как сообщалось, в ноябре уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к новоизбранным депутатам местных советов о необходимости отменить решения о функционировании региональных языков. По его словам, несмотря на то, что закон «Об основах государственной языковой политики» признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

Омбудсмен напомнил, что, согласно, закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившему в силу 16 июля 2019 года, статус украинского языка как единственного государственного предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

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«Все органы государственной власти и местного самоуправления должны были в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие. Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется на региональном языке, что является прямым нарушением действующего законодательства», — подчеркнул Кремень.

Одесса, суд, русский язык
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