Украина запретила въезд российскому рок-музыканту Мамонову

Пограничники не пустили в страну двух граждан России, одним из которых оказался рок-музыкант, участник группы «Звуки Му» Петр Мамонов. Запрет обоснован посещением ими Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Пограничники запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту», — говорится в сообщении. При этом пограничное ведомство уточнило, что им является участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий«, а также разместило фотографию паспорта, в котором просматривается подпись Мамонова.

В Госпогранслужбе уточнили, что инцидент произошел накануне. «Вчера в аэропорту „Борисполь“ во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ остановили двух граждан РФ», — отметили в пресс-службе, добавив, что музыкант «вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину якобы в личных целях».

Обоим был запрещен въезд в страну на три года. Причиной этого названо нарушение порядка въезда — выезда в Крым. «Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — проинформировали пограничники.

По данным Службы безопасности Украины, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян.