ЕС утвердил режим санкций за нарушения прав человека в мире

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник без обсуждения постановление и регламент по глобальным ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
«Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря», — написал Йозвяк в Твиттере.
Это законодательство готовилось давно и во многих СМИ получило условное название «европейского акта Магнитского» по аналогии с законом США. Но в ЕС отмечают, что практика законотворчества Евросоюза не предполагает присвоения законодательным актам конкретных имен.
Новый рамочный документ о санкциях за грубые нарушения прав человека нацелен на физических лиц и организации — как государственные, так и негосударственные.
В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС в отношении конкретных стран, он будет «тематическим», а не «географическим». То есть обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на установленных им нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.
Предложения о внесении в санкционные списки со своими обоснованиями будут исходить от государств-членов ЕС. Утверждаться они будут единогласным решением Совета ЕС.
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