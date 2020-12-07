С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов

Общий объем государственных расходов на выплаты безработным с начала 2020 года составил 14,55 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос «Экономической правды».
Большую часть средств на выплаты безработным составили средства Фонда социального страхования на случай безработицы (10,3 млрд грн). Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавирусу.
С мая 2020 года государство также делало выплаты помощи по частичной безработице. Их делали исключительно из Фонда противодействия коронавирусу. Общий объем этих расходов составил 2,61 млрд грн.
Наиболее активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом: в июне на них потратили 1,54 млрд грн, в июле — 1,79 млрд грн, а в августе — 1,59 млрд грн.
По итогам ноября 2020 года государство потратило на поддержку безработных почти 1,3 млрд грн. Для сравнения, в ноябре 2019 расходы на поддержку безработных составляли 756,26 млн грн.
Эти выплаты ввели после секвестра государственного бюджета, который состоялся в апреле 2020 года в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.
Накануне Верховная Рада приняла закон, которым вводятся новые виды социальных пособий на случай введения нового жесткого карантина. За него проголосовали 297 нардепов.
В законопроекте говорится о финансовой помощи для украинцев, потерявшим часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников. Таким людям и бизнесам предлагают выплачивать по 8 тыс грн.
Единовременное пособие от государства получат наемные работники предприятий, работа которых была приостановлена.
Если в результате введенных властями противоэпидемиологических мероприятий работник потерял часть зарплаты, то он может претендовать на 8 тыс грн материальной помощи. Впрочем, помощь получат не все.
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