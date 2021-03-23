Германия продлевает локдаун до 18 апреля

«Локдаун» в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель, консультации продлились до 2:40 вторника.

«Уже принятые меры продлеваются до 18 апреля», — сказала канцлер.

В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тысяч человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.

«Заграничные поездки в настоящее время категорически не рекомендуется предпринимать», — отметила канцлер. Поездки, которые обусловлены необходимостью, будут связаны с необходимостью делать тесты на коронавирус и оставаться на домашнем карантине.

Пасхальные праздники предлагается расширить, четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены «днями тишины» с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.