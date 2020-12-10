Французский регулятор наложил многомиллионные штрафы на Google и Amazon

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции наложила штрафы на компании Google и Amazon в размере €100 млн и €35 млн соответственно за несоблюдение законодательства по файлам cookie («куки», небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя). Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в четверг на сайте регулятора.
По его сведениям, компании размещали файлы cookie на компьютерах пользователей без предварительного уведомления и получения согласия. При этом всплывающие баннеры, которые должны были информировать о размещении файлов cookie, не давали должных разъяснений о произведенных действиях.
Регулятор отмечает, что у компаний есть три месяца на отладку системы должного информирования пользователей, за каждый день просрочки Google и Amazon будут получать по €100 тыс. штрафа.
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