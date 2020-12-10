Руководителями лишь 6% компаний из индекса S&P 500 являются женщины

Лишь в 6% компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, должность главного исполнительного директора занимают женщины, следует из нового доклада независимого поставщика данных Equileap.
При этом женщин, занимающих позицию CEO, меньше, чем руководителей-мужчин с именами Майкл или Джеймс: 31 против 40, следует из результатов анализа Equileap, который публикует аналитические материалы по вопросам гендерного равенства в компаниях.
Тем временем в советах директоров компаний больше председателей с именем Джон (23), чем женщин (21). Женщины занимают эту должность лишь в 4% компаний.
Позицию финансового директора женщины занимают лишь в 13% компаний, тогда как почти в каждой восьмой из 10 компаний женщин нет ни на одной из этих трех руководящих позиций.
«В целом американские компании показывают хорошие результаты с точки зрения гендерного баланса — в среднем 40% сотрудников составляют женщины, а 60% — мужчины», — пишут авторы доклада.
«Между тем на руководящих уровнях этот баланс не соблюдается: количество женщин на должностях председателя совета директоров, а также исполнительных и менеджерских позициях в среднем составляет менее 30%», — отмечают они.
Лучшие показатели по гендерному равенству, согласно докладу Equileap, демонстрируют General Motors Co., Nielsen Holdings Plc, Kellogg’s, Accenture Plc и Verizon Communications.
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