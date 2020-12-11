Бывшему и.о. главы ГФС Гутенко сообщили о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
«Досудебное расследование установило, что на данный момент экс-руководитель ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти», — сообщила пресс-служба ГБР.
В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тыс. грн.
Бывшему и.о. руководителя ГФС сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора. Оперативное сопровождение — Главное оперативное управление ГБР.
Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, и.о. руководителя ГФС сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», речь идет об и.о. главы ГФС в 2019-2020 гг. Денисе Гутенко.
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