В Германии с 16 декабря вводят жесткий карантин

Власти Германии вводят в стране с 16 декабря по 10 января жесткий карантин с целью снизить темпы распространения нового коронавируса. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

«Мер, которые мы приняли со 2 ноября, недостаточно», — подчеркнула она. Меркель указала на то, что в Германии опять наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения. «Мы вынуждены действовать и делаем это сейчас», — добавила она.

Канцлер сообщила, что федеральные и земельные власти договорились закрыть торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов, запретить употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. На новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания. Школы и детские сады будут по возможности закрыты, кроме особых случаев. Расширятся возможности онлайн-обучения.