Из-за больших запасов газ в Украине сейчас дешевле чем в Европе

Рекордные запасы газа в украинских ПХГ продолжают оказывать давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины.

Об этом на своей странице на Фейсбуке написал глава ГТС Сергей Макогон

По его словам, европейские трейдеры, которые завезли в Украину в этом году на хранение более 10 млрд м3, постепенно продают его на внутреннем рынке.

«В результате цена снизилась ниже импортного паритета и даже стала „хаб минус“, что хорошо видно на графике ниже», — написал он.