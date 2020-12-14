ФГВФЛ грозится арестовать зарубежные активы владельцев банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсирует в 2021 году аресты зарубежных активов владельцев крупных выведенных с рынка банков благодаря международным консультантам, сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
«Банк „Дельта“, Имексбанк, „Национальный кредит“ и „Финансы и Кредит“. С ними уже заключены договора, и уже можно сказать год ведется работа с юридическими компаниями в иностранных юрисдикциях. Мы уже по этим банкам в следующем году выходим на заморозку, можно сказать арест активов связанных лиц этих банков, и это уже есть определенный успех», — сказал он в ходе итоговой онлайн-конференции Фонда в понедельник.
Он добавил, что по банку «Финансовая инициатива» и ВиЭйБи Банку в первом пуле, а также по Евробанку, Фидобанку и Актабанку во втором, проводятся конкурсы по закупке услуг иностранной юрисдикции относительно возмещения убытка, который причинен этим банкам связанными лицами.
Новиков отметил, что в 2021 году планируются конкурсы еще по 19 банкам, разбитым на пулы, иски к которым к группе связанных между собой банков для экономии времени и едств.
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