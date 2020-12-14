В Азербайджане арестовали четырех военных за преступления в Карабахе

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте четырех военнослужащих, которых подозревают в совершении преступлений в зоне карабахского конфликта.

«Военнослужащие подозреваются в издевательствах над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района. Кроме того, они подозреваются в съемках своих действий на телефон и их распространении в соцсетях», — уточняет ведомство.

Кроме того, еще двоих азербайджанских военных подозревают в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, съемке актов вандализма и распространении видеозаписей в соцсетях.

«Все четверо военнослужащих арестованы», — заявила прокуратура.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Согласно его условиям, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.