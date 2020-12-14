Комитет Рады одобрил продление на год действия закона об особом статусе Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственности власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил инициативу пролонгировать на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неофициально называемый законом об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение принято в понедельник, сообщил депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

«На заседании Комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области», — написал он.

Качура уточнил, что продление инициативы не было поддержано единогласно. «Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии „Голос“ Лозинского, который единственный проголосовал против и заявил, что его партия будет голосовать в зале так же», — отметил он.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря 2020 года. 7 декабря законопроект о продлении еще на год действия инициативы был зарегистрирован в Верховной Раде. Закон предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных территориях Донбасса демократических выборов.

Ранее в понедельник спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что инициатива о продлении законопроекта о статусе Донбасса будет вынесена на голосование во вторник, 15 декабря.