Войти
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
официально
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19
позиция
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Комитет Рады одобрил продление на год действия закона об особом статусе Донбасса

290
Комитет Рады одобрил продление на год действия закона об особом статусе Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственности власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил инициативу пролонгировать на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неофициально называемый законом об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение принято в понедельник, сообщил депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

«На заседании Комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области», — написал он.

Качура уточнил, что продление инициативы не было поддержано единогласно. «Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии „Голос“ Лозинского, который единственный проголосовал против и заявил, что его партия будет голосовать в зале так же», — отметил он.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря 2020 года. 7 декабря законопроект о продлении еще на год действия инициативы был зарегистрирован в Верховной Раде. Закон предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных территориях Донбасса демократических выборов.

Читайте также: Ляшко рассказал, как именно выбирали дату введения карантина

Ранее в понедельник спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что инициатива о продлении законопроекта о статусе Донбасса будет вынесена на голосование во вторник, 15 декабря.

Донбасс, особый статус, ОРДЛО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016