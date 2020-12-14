Ляшко рассказал, как именно выбирали дату введения карантина

Дата введения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, но и целого ряда показателей, в том числе прогнозов по заполняемости больниц и загруженности службы скорой помощи, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Для расчета даты введения карантина мы базировались не только на ежедневных показателях количества больных, для этого еще использовались показатели времени ожидания вызова скорой и времени проезда к больному, количество имеющихся коек в больницах и количество кислородных точек, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие», — сказал он агентству.

Ляшко отметил, что 8 января в качестве даты для введения карантина было предложено с учетом расчета прогноза, поскольку следующий пиковый рост количества случаев заболевания Минздрав ожидает на конец января — начало февраля.

«И этот рост совпадет с сезонным ростом количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний», — уточнил Ляшко.

Он отметил, что введенный ранее карантин «выходного дня» как один из вариантов карантинных противоэпидемических мероприятий позволил остановить рост эпидемической кривой и стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения.

При этом сейчас среднее время на удвоение ежедневного количества новых случаев инфицирования в Украине составляет, в среднем, 40 дней. В карантин «выходного дня» этот показатель был на уровне 23 дней

«Когда мы говорим в целом по стране 40, то в некоторых областях этот показатель почти вдвое меньше, в частности, в Запорожской области — 22, Кировоградской — 24, Киевской — 25», — сказал он.

Вместе с тем Ляшко отметил изменение подхода медучреждений к формированию отчетности по заполнению коек.

«Сейчас мы сделали открытыми все данные о наличии свободных коек в больницах, свободных коек с кислородом, количества госпитализированных и выписанных по каждой больнице. Поэтому сейчас видим совсем другой подход к заполнению данных больницами. Они стараются показывать достоверные данные, поскольку их недостоверные данные сразу можно перепроверить на месте», — сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что последние четыре недели Минздрав видит «стабильную тенденцию в количестве больных, которые лечатся стационарно».

«Эти цифры колеблются в рамках 27-29 тысяч», — сказал он.

Ляшко также пояснил, что большой коэффициент обнаружения положительных случаев среди всех протестированных на COVID-19 «позволяет сделать вывод, что врачи не направляют должным образом на тестирование», поэтому Минздрав изменил подходы к тестированию и иначе регулирует работу пунктов тестирования.

Ляшко напомнил, что Минздрав внедрил быстрые тесты на антиген, что также уменьшило нагрузку на вирусологические лаборатории.

«За последнюю неделю быстрыми тестами сделали 25 тыс. исследований, из них почти 2000 положительные», — сказал он.