В Украине за сутки 6 545 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 5 106 человек, умерли 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 766 человек; летальных случаев — 80; выздоровело — 5 106 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 20 декабря сообщалось о 8 325 новых случаев, 19 декабря медики сообщили про 11 742 новых случая, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 970 993 человека, 16 665 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 586 268 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.