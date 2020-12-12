Витренко, с активом с несколько громких провалов, нацелился на пост министра энергетики, - СМИ

Юрий Витренко, который на сегодня является кандидатом на пост министра энергетики Украины, ранее провалил ряд стратегических программ и проектов в энергетическом секторе, нанеся госбюджету миллиардные убытки. Речь об этом идёт в статье «Миллиарды убытков и провальный транзит. Чем «славится» кандидат в министры энергетики Витренко», опубликованной изданием delo.ua.

«В багаже» потенциального министра - годы в НАК «Нефтегаз» на руководящих постах, в частности в набсовете «Укрнефти», откуда его летом отозвали, и премьерские амбиции, но вот успешных кейсов, свидетельствующих о его готовности заниматься развитием отрасли, как-то не густо... Складывается ощущение, что он паразитирует на чужих, командных победах, присваивая себе заслуги коллектива, и сбрасывает ответственность на тот же коллектив, в случае провала», - говорится в публикации.

Автор приводит ситуацию с перерасчётом ставок на транзит газа, в которой инициатива «потенциального министра» стоила госбюджету Украины 9,5 млрд долл.

«Согласно заявлениям Витренко, в 2006 году экономически обоснованная ставка транзита российского газа по Украине должна была достигать 5,25 долл, вместо скромных заявленных 1,6. Витренко взял на себя ответственность за решение данного вопроса и переговоры с «Газпромом», потерпел сокрушительное поражение и руководство «Нефтегаза» таки подписало договор с «Газпромом» со ставкой в 1,7 долл. - в пять раз меньше. Это означало убыток в размере 9,5 млрд долл! Также в результате «профессионального» подхода к переговорам с «Газпромом» цена на газ для Украины увеличена со 130 до почти 180 долл. Расчёты не подтвердились, переговоры – провалены, но Витренко это уже не касалось – уволившись, он публично заявил, что данный провал – не его вина», - отметил автор.

В статье подчёркивается, что Витренко также ответственен за провал программы 20/20 по добыче отечественного природного газа.

«Витренко обвинил в провале команду, с которой работал над программой, хотя именно он, как руководитель направления, не предпринял необходимых действий в 2018-2019 годах. Так план на конец 2019 предполагал добычу 18,2 млрд. куб. м газа, но по факту получилось лишь 14,9 млрд. куб. м. В 2018 - 15,5 млрд. куб. м… Бездействие Витренко повлекло серьёзный простой в работе, а это, конечно, влечёт за собой финансовые траты», - говорится в публикации.

Вместе с тем, Витренко ведёт масштабную информационную кампанию для популяризации своей персоны, не акцентируя внимания на своих провалах.

«Его бэкграунд весьма богат популизмом – интернет просто пестрит публикациями с именем Витренко, похоже, уже многие годы ставку он делает именно на медийную шумиху. Вероятно, единственная цель Витренко – капитализация собственного реноме, на которое он старательно работает, и о развитии энергосектора речь не идёт», - подытожил автор.