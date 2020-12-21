Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики

Бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили первым заместителем министра энергетики и исполняющим обязанности министра. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании в понедельник вечером, сообщают источники Капитала.

Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. Декларация была зарегистрирована в реестре НАПК.