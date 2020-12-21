Разумков подписал госбюджет-2021

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект № 4000 «О государственном бюджете Украины на 2021 год».

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения — 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн — программа медицинских гарантий, 2,6 млрд грн — закупка вакцин, 1 млрд грн — предотвращение распространения COVID-19 в школах. Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс грн и с 1 декабря 2021 года — до 6 тыс 500 грн.