Разумков подписал госбюджет-2021

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект № 4000 «О государственном бюджете Украины на 2021 год».
Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину — 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения — 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.
Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн — программа медицинских гарантий, 2,6 млрд грн — закупка вакцин, 1 млрд грн — предотвращение распространения COVID-19 в школах. Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.
Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс грн и с 1 декабря 2021 года — до 6 тыс 500 грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016