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Киевсовет проголосовал за Программу экономического и социального развития Киева на 2021-23 годы

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Киевсовет проголосовал за Программу экономического и социального развития Киева на 2021-23 годы

Депутаты Киевского городского совета в четверг 69 голосами поддержали решение о принятии Программы экономического и социального развития украинской столицы на 2021-2023 годы, сообщается на сайте горсовета.

На 2021 год на капитальное строительство, ремонты и реконструкцию объектов городской инфраструктуры предусмотрено более 9 млрд грн, из них 4,86 млрд — капитальные вложения и 4,13 млрд — капитальный ремонт.

Наибольшая сумма расходов традиционно направлена на транспортную отрасль — 4,6 млрд грн. Они будут направлены на капитальный ремонт дорожной сети, строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

На жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено почти 2,4 млрд грн, которые пойдут на модернизацию жилищного и лифтового хозяйства, реконструкцию канализационных коллекторов и инженерных сетей, строительство и капитальный ремонт парков и скверов.

«Учтены отдельной статьей приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Дополнительные средства направлены и на строительство жилых домов для участников антитеррористической операции и внутренне перемещенных лиц, а также на строительство общежития на улице Полевой, для медицинских работников», — рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

На образовательную отрасль предусмотрен 1 млрд грн, который пойдет на реконструкцию и капремонт учебных заведений, в т.ч. на строительство детского сада на ул.Бахмачской, 35.

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На здравоохранение предусмотрено 285,5 млн грн, которые пойдут на строительство и реконструкцию медицинских учреждений Киева, в т.ч. на проектирование многопрофильной больницы на жилмассиве Троещина и на капремонт Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание центра сердечно-сосудистой патологии, на ул.Братиславской 3.

Капитальные расходы на социальную защиту и социальное обеспечение на 2021 году предусмотрены в размере 227,2 млн грн. Капитальные расходы на культуру и искусство — 292,2 млн грн, на которые будет проведен капремонт коммунальных кинотеатров, реконструкция киевского зоопарка и реконструкция учреждений культуры.

На физическую культуру и спорт предусмотрено почти 70 млн грн, на охрану окружающей среды — 30,2 млн грн.

Киев, Киевсовет
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