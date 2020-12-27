В Кремле рассказали, как Зеленский ранил сердце Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил огромную ошибку, обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.
По мнению Пескова, такое высказывание было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы.
«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», — заявил пресс-секретарь Путина в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что и в Украине много таких людей.
В январе Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны, как и гитлеровская Германия. По его словам, Польша первой ощутила сговор тоталитарных режимов, что привело к началу полномасштабного конфликта.
В российском МИД после этого заявление президента Украины назвали «предательством своего же народа».
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